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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Нові обмеження для в’їзду в Україну набирають чинності – дата

Нові обмеження для в’їзду в Україну набирають чинності – дата

Україна з 5 серпня поверне певні обмеження для в’їзду на територію країни. Зокрема тепер мандрівники, які не пройшли курс вакцинації проти коронавірусу, зобов’язані надати результати ПЛР-тестування.

Україна також зобов’яже проходити самоізоляцію туристів, які в’їжджають на територію нашої держави з Індії та Російської Федерації.

Про це йдеться у постанові Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби Covid-19, які оприлюднили на сайті уряду сьогодні, 30 липня.

Українцям або іноземним громадянам, які не нададуть результати ПЛР-тестування, доведеться пройти самоізоляцію. Вона припиняється у разі отримання негативного результату тесту на коронавірус (це не стосується людей, які в’їжджають в Україну з РФ і Індії, або перебували на території цих країн понад сім діб протягом останніх 14 днів).

Термін самоізоляції для мандрівників, які прямують з цих держав, становить 14 днів. Він розпочинається з моменту перетину українського кордону.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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