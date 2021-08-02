Школьная канцелярия — это основное, что нужно купить детям в школу накануне 1 сентября, кроме одежды и портфеля.

К покупкам перед 1 сентября нужно подготовиться заранее. Прежде всего нужно составить список необходимых товаров и рассчитать бюджет.

Часто из-за спешки родители или школьники забывают о некоторых канцелярских принадлежностях, и потом их приходится покупать отдельно.

Факты ICTV подготовили список канцелярии в школу, чтобы вы ничего не забыли приобрести.

Список канцелярии для школы — что купить

дневник;

тетради в линию и клеточку, для младших классов — в косую линию;

папка для тетрадей;

обертки для тетрадей и учебников;

ручки — синие и цветные;

карандаши — простые и цветные;

точилка;

резинка;

измерительные приборы — линейка, циркуль, транспортир;

фломастеры;

маркеры;

корректоры.

Канцелярия для уроков рисования или трудового обучения

альбом для рисования;

краски;

кисти для рисования;

стакан для кистей;

пластилин;

доска для лепки из пластилина;

цветной картон;

клей;

ножницы.

Список канцелярии для школы — полезная вещь не только для экономии времени, но и денег. Ведь многие магазины предлагают скидки на покупки школьных товаров. Поэтому купив все за один раз, можно неплохо сэкономить.