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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Список канцелярии для школы: что нужно ученикам всех классов

список канцелярії до школи

Школьная канцелярия — это основное, что нужно купить детям в школу накануне 1 сентября, кроме одежды и портфеля.

К покупкам перед 1 сентября нужно подготовиться заранее. Прежде всего нужно составить список необходимых товаров и рассчитать бюджет.

Часто из-за спешки родители или школьники забывают о некоторых канцелярских принадлежностях, и потом их приходится покупать отдельно.

Факты ICTV подготовили список канцелярии в школу, чтобы вы ничего не забыли приобрести.

Список канцелярии для школы — что купить

  • дневник;
  • тетради в линию и клеточку, для младших классов — в косую линию;
  • папка для тетрадей;
  • обертки для тетрадей и учебников;
  • ручки — синие и цветные;
  • карандаши — простые и цветные;
  • точилка;
  • резинка;
  • измерительные приборы — линейка, циркуль, транспортир;
  • фломастеры;
  • маркеры;
  • корректоры.

Канцелярия для уроков рисования или трудового обучения

  • альбом для рисования;
  • краски;
  • кисти для рисования;
  • стакан для кистей;
  • пластилин;
  • доска для лепки из пластилина;
  • цветной картон;
  • клей;
  • ножницы.

Список канцелярии для школы — полезная вещь не только для экономии времени, но и денег. Ведь многие магазины предлагают скидки на покупки школьных товаров. Поэтому купив все за один раз, можно неплохо сэкономить.

Фото: Depositphotos

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