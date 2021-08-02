Школьная канцелярия — это основное, что нужно купить детям в школу накануне 1 сентября, кроме одежды и портфеля.
К покупкам перед 1 сентября нужно подготовиться заранее. Прежде всего нужно составить список необходимых товаров и рассчитать бюджет.
Часто из-за спешки родители или школьники забывают о некоторых канцелярских принадлежностях, и потом их приходится покупать отдельно.
Факты ICTV подготовили список канцелярии в школу, чтобы вы ничего не забыли приобрести.
Список канцелярии для школы — что купить
- дневник;
- тетради в линию и клеточку, для младших классов — в косую линию;
- папка для тетрадей;
- обертки для тетрадей и учебников;
- ручки — синие и цветные;
- карандаши — простые и цветные;
- точилка;
- резинка;
- измерительные приборы — линейка, циркуль, транспортир;
- фломастеры;
- маркеры;
- корректоры.
Канцелярия для уроков рисования или трудового обучения
- альбом для рисования;
- краски;
- кисти для рисования;
- стакан для кистей;
- пластилин;
- доска для лепки из пластилина;
- цветной картон;
- клей;
- ножницы.
Список канцелярии для школы — полезная вещь не только для экономии времени, но и денег. Ведь многие магазины предлагают скидки на покупки школьных товаров. Поэтому купив все за один раз, можно неплохо сэкономить.