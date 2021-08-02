Шкільна канцелярія – це основне, що потрібно купити дітям до школи напередодні 1 вересня, окрім одягу та портфеля.
До покупок перед 1 вересня потрібно підготуватися заздалегідь. Передусім потрібно скласти список необхідних товарів і розрахувати бюджет.
Часто через поспіх батьки чи школярі забувають про деякі канцелярські приналежності, і потім їх доводиться купляти окремо.
Факти ICTV підготували список канцелярії в школу, щоб ви нічого не забули придбати.
Список канцелярії для школи – що купити
- щоденник;
- зошити в лінію та клітинку, для молодших класів – у косу лінію;
- папка для зошитів;
- обгортки для зошитів і підручників;
- ручки – сині та кольорові;
- олівці – прості та кольорові;
- точилка;
- гумка;
- вимірювальні прилади – лінійка, циркуль, транспортир;
- фломастери;
- маркери;
- коректори.
Канцелярія для уроків малювання чи трудового навчання
- альбом для малювання;
- фарби;
- пензлі для малювання;
- стакан для пензлів;
- пластилін;
- дошка для ліплення з пластиліну;
- кольоровий картон;
- клей;
- ножиці.
Список канцелярії для школи – корисна річ не лише для економії часу, а й грошей. Адже багато магазинів пропонують знижки на купівлі шкільних товарів. Тому придбавши все за один раз, можна непогано зекономити.