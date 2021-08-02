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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Список канцелярії для школи: що потрібно учням усіх класів

список канцелярії до школи

Шкільна канцелярія – це основне, що потрібно купити дітям до школи напередодні 1 вересня, окрім одягу та портфеля.

До покупок перед 1 вересня потрібно підготуватися заздалегідь. Передусім потрібно скласти список необхідних товарів і розрахувати бюджет.

Часто через поспіх батьки чи школярі забувають про деякі канцелярські приналежності, і потім їх доводиться купляти окремо.

Факти ICTV підготували список канцелярії в школу, щоб ви нічого не забули придбати.

Список канцелярії для школи – що купити

  • щоденник;
  • зошити в лінію та клітинку, для молодших класів – у косу лінію;
  • папка для зошитів;
  • обгортки для зошитів і підручників;
  • ручки – сині та кольорові;
  • олівці – прості та кольорові;
  • точилка;
  • гумка;
  • вимірювальні прилади – лінійка, циркуль, транспортир;
  • фломастери;
  • маркери;
  • коректори.

Канцелярія для уроків малювання чи трудового навчання

  • альбом для малювання;
  • фарби;
  • пензлі для малювання;
  • стакан для пензлів;
  • пластилін;
  • дошка для ліплення з пластиліну;
  • кольоровий картон;
  • клей;
  • ножиці.

Список канцелярії для школи – корисна річ не лише для економії часу, а й грошей. Адже багато магазинів пропонують знижки на купівлі шкільних товарів. Тому придбавши все за один раз, можна непогано зекономити.

Фото: Depositphotos

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