Шкільна канцелярія – це основне, що потрібно купити дітям до школи напередодні 1 вересня, окрім одягу та портфеля.

До покупок перед 1 вересня потрібно підготуватися заздалегідь. Передусім потрібно скласти список необхідних товарів і розрахувати бюджет.

Часто через поспіх батьки чи школярі забувають про деякі канцелярські приналежності, і потім їх доводиться купляти окремо.

Факти ICTV підготували список канцелярії в школу, щоб ви нічого не забули придбати.

Список канцелярії для школи – що купити

щоденник;

зошити в лінію та клітинку, для молодших класів – у косу лінію;

папка для зошитів;

обгортки для зошитів і підручників;

ручки – сині та кольорові;

олівці – прості та кольорові;

точилка;

гумка;

вимірювальні прилади – лінійка, циркуль, транспортир;

фломастери;

маркери;

коректори.

Канцелярія для уроків малювання чи трудового навчання

альбом для малювання;

фарби;

пензлі для малювання;

стакан для пензлів;

пластилін;

дошка для ліплення з пластиліну;

кольоровий картон;

клей;

ножиці.

Список канцелярії для школи – корисна річ не лише для економії часу, а й грошей. Адже багато магазинів пропонують знижки на купівлі шкільних товарів. Тому придбавши все за один раз, можна непогано зекономити.