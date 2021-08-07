Украина усиливает ответственность за издевательство над животными: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.
Документ вводит положения ряда международных соглашений и директив Европейского союза в сфере защиты животного и растительного мира.
Что запрещено законом
- нельзя издеваться над животными, в частности, беспризорными;
- запрещено бить, калечить, убивать, натравливать животных друг на друга;
- нельзя насильно кормить (кроме случаев, когда это необходимо для лечебных целей), в частности, для выращивания гусей или уток для получения фуа-гра (печени животного) и ее продажи;
- запрещается убивать бездомных животных для регулирования их численности и по другим причинам;
- нельзя делать им больно и действовать методами, вызывающими чувство страха;
- запрещено использовать для работы больных, раненых, слабых, беременных или недокормленных животных;
- нельзя использовать при работе с ними снаряжения или другие вещи, которые могут привести к их травмированию, увечью или гибели;
- запрещено дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, а также попрошайничество с ними;
- строго запрещено оставлять животное в закрытом салоне машины без человека, когда столбик термометра достигает температуры выше +20 и менее +5 градусов тепла;
- запрещено замуровывать животных в подвалах, стенах или других помещениях;
Документ вводит административную ответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет, уголовную ответственность — с 14 лет. Полиция сможет временного изымать домашних любимцев, а в случае жестокого обращения — конфисковать.
Закон призван уменьшить проявления жестокости по отношению к домашним и бездомным животным, ведь они, к сожалению, нередко страдают от рук людей.