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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украина усиливает ответственность за издевательство над животными: Зеленский подписал закон

Украина усиливает ответственность за издевательство над животными: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

Документ вводит положения ряда международных соглашений и директив Европейского союза в сфере защиты животного и растительного мира.

Что запрещено законом

  • нельзя издеваться над животными, в частности, беспризорными;
  • запрещено бить, калечить, убивать, натравливать животных друг на друга;
  • нельзя насильно кормить (кроме случаев, когда это необходимо для лечебных целей), в частности, для выращивания гусей или уток для получения фуа-гра (печени животного) и ее продажи;
  • запрещается убивать бездомных животных для регулирования их численности и по другим причинам;
  • нельзя делать им больно и действовать методами, вызывающими чувство страха;
  • запрещено использовать для работы больных, раненых, слабых, беременных или недокормленных животных;
  • нельзя использовать при работе с ними снаряжения или другие вещи, которые могут привести к их травмированию, увечью или гибели;
  • запрещено дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, а также попрошайничество с ними;
  • строго запрещено оставлять животное в закрытом салоне машины без человека, когда столбик термометра достигает температуры выше +20 и менее +5 градусов тепла;
  • запрещено замуровывать животных в подвалах, стенах или других помещениях;

Документ вводит административную ответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет, уголовную ответственность — с 14 лет. Полиция сможет временного изымать домашних любимцев, а в случае жестокого обращения — конфисковать.

Закон призван уменьшить проявления жестокости по отношению к домашним и бездомным животным, ведь они, к сожалению, нередко страдают от рук людей.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Pexels

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