Україна посилює відповідальність за знущання з тварин: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Документ запроваджує положення низки міжнародних угод та директив Європейського союзу у сфері захисту тваринного та рослинного світу.

Що заборонено законом

не можна знущатися з тварин, зокрема безпритульних;

заборонено бити, калічити, вбивати, нацьковувати тварин одна на одну;

не можна насильно годувати (крім випадків, коли це потрібно для лікувальної мети), зокрема для вирощення гусок чи качок для отримання фуа-гра (печінки тварини) та її продажу;

забороняється вбивати безпритульних тварин для регулювання їхньої чисельності та з інших причин;

не можна робити їм боляче та діяти методами, які викликають почуття страху;

заборонено використовувати для роботи хворих, поранених, слабких, вагітних або недогодованих тварин;

не можна використовувати під час роботи з ними спорядження чи інші речі, які можуть призвести до їхнього травмування, каліцтва чи загибелі;

заборонено дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії, а також жебракування з ними;

суворо заборонено залишати тварину у закритому салоні машини без людини, коли стовпчик термометра сягає температуру вищу за +20 та менш як +5 градусів тепла;

заборонено замурування тварин у підвалах, стінах чи інших приміщеннях;

Документ запроваджує адміністративну відповідальність за жорстоке ставлення до тварин з 16 років, кримінальну відповідальність – з 14 років. Поліція зможе тимчасового вилучати домашніх улюбленців, а у разі жорстокого поводження – конфіскувати.

Закон покликаний зменшити прояви жорстокості щодо домашніх та безпритульних тварин, адже вони, на жаль, нерідко страждають від рук людей.