Профессия мастера по электронной диагностике автомобилей в настоящее время является одной из самых популярных в Украине, потому что количество машин ежегодно увеличивается, однако не все владельцы автомобилей знают толк в ремонте и обслуживании.

По подсчетам, по состоянию на начало 2021 года парк автомобилей в Украине составляет 10,5 млн. Это на 50 тыс. автомобилей (или 4,1%) больше чем в прошлом году. В среднем на 1 тыс. украинцев приходится по 245 автомобилей.

Именно поэтому специалисты называют профессии, связанные с ремонтом автомобилей, одними из самых перспективных для трудоустройства и лучше всего оплачиваемыми.

В частности, без мастеров по электронной диагностике автомобилей не может работать ни одна СТО.

Кто такой мастер по электронной диагностике автомобилей

Мастер по электронной диагностике автомобилей – достаточно уникальная профессия. Сокращенно ее часто называют диагност.

Такие специалисты разбираются в работе двигателя и его взаимодействии с другими системами автомобиля.

Зарплата диагноста

Работу таких специалистов на рынке труда оценивают от 20 до 30 тыс. грн в месяц. Зарплату мастера часто получают в зависимости от выручки.

Нередко можно встретить такой варианты оплаты, как фиксированный оклад плюс процент от выручки.

Иногда мастерам заработную плату выдают ежедневно в конце смены.

Количество предложений по работе диагностом тоже довольно неплохое – более 200 новых вакансий ежемесячно в среднем по Украине.

Требования к претендентам на должность

Работать мастерами по электронной диагностике автомобилей могут и мужчины, и женщины.

Профессия относится к категории физического труда средней сложности, не содержит опасности или вредности.

Противопоказаниями к получению специальности являются серьезные нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Будет преимуществом, если мастер по электронной диагностике автомобилей работал ранее автомехаником, автослесарем, автосварщиком, автоэлектриком.

Мастер по электронной диагностике автомобилей должен:

знать механические приборы автомобиля, принципы работы двигателя и его систем, электронного оборудования;

диагностировать все системы автомобиля;

читать и расшифровывать коды ошибок;

налаживать электронное оборудование;

устанавливать дополнительное оборудование автомобиля.

Кроме того, претендент должен:

уметь вести диалог, работать в команде;

уметь достигать цели;

быть стрессоустойчивым;

быть внимательным, аккуратным и дисциплинированным.

Как стать мастером по электронной диагностике автомобилей

Получить образовательно-квалификационный уровень по профессии мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств 5-го или 6-го разряда можно после окончания 9-го или 11-го класса в профессионально-технических заведениях образования.

Срок обучения – 1-3 года.

Работодателей прежде всего интересует наличие специализированного образования кандидата и опыт работы. Последний можно получить и во время учебы, и на практике – в гаражах, в роли подмастерья или ученика.

Эксперты убеждают, что в ближайшем будущем потребность в мастерах по электронной диагностике автомобилей точно не снизится.

Конечно, изменятся требования к специалистам и расширится перечень навыков кандидатов из-за технологического прогресса и диджитализации, но оплата труда будет на приличном уровне.

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