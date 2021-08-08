Професія майстра з електронної діагностики автомобілів нині є однією з найпопулярніших в Україні, тому що кількість машин щороку збільшується, однак не всі власники автомобілів знаються на ремонті та обслуговуванні.

За підрахунками, станом на початок 2021 року парк автомобілів в Україні становить 10,5 млн. Це на 50 тис. автомобілів (або 4,1%) більше ніж торік. У середньому на 1 тис. українців припадає по 245 автомобілів.

Саме тому фахівці називають професії, пов’язані з ремонтом автомобілів, одними з найперспективніших для працевлаштування та найкраще оплачуваними.

Зокрема, без майстрів з електронної діагностики автомобілів не може працювати жодна СТО.

Хто такий майстер з електронної діагностики автомобілів

Майстер з електронної діагностики автомобілів – досить унікальна професія. Скорочено її часто називають діагност.

Такі спеціалісти знаються на роботі двигуна та його взаємодії з іншими системами автомобіля.

Зарплата діагноста

Роботу таких фахівців на ринку праці оцінюють від 20 до 30 тис. грн на місяць. Зарплату майстри часто отримують залежно від виручки.

Нерідко можна зустріти такий варіанти оплати, як фіксований оклад плюс відсоток від виручки.

Іноді майстрам заробітну плату видають щодня наприкінці зміни.

Кількість пропозицій щодо роботи діагностом теж доволі непогана – понад 200 нових вакансій щомісяця в середньому по Україні.

Вимоги до претендентів на посаду

Працювати майстрами з електронної діагностики автомобілів можуть і чоловіки, і жінки.

Професія належить до категорії фізичної праці середньої складності, що не містить небезпеки чи шкідливості.

Протипоказаннями до здобуття фаху є серйозні порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату.

Буде перевагою, якщо майстер з електронної діагностики автомобілів працював раніше автомеханіком, автослюсарем, автозварником, автоелектриком.

Майстер з електронної діагностики автомобілів повинен:

знати механічні прилади автомобіля, принципи роботи двигуна та його систем, електронного обладнання;

діагностувати всі системи автомобіля;

читати та розшифровувати коди помилок;

налагоджувати електронне устаткування;

встановлювати додаткове обладнання автомобіля.

Крім того, має:

вміти вести діалог, працювати в команді;

вміти досягати мети;

бути стресостійким;

бути уважним, акуратним та дисциплінованим.

Як стати майстром з електронної діагностики автомобілів

Здобути освітньо-кваліфікаційний рівень за професією майстер із діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5-го або 6-го розряду можна після закінчення 9-го або 11-го класу в професійно-технічних закладах освіти.

Термін навчання – 1-3 роки.

Роботодавців найперше цікавить наявність спеціалізованої освіти кандидата та досвід роботи. Останній можна здобути і під час навчання, і на практиці – у гаражах, в ролі підмайстра або учня.

Експерти переконують, що в найближчому майбутньому потреба в майстрах з електронної діагностики автомобілів точно не знизиться.

Звісно, зміняться вимоги до спеціалістів та розшириться перелік навичок до кандидатів через технологічний прогрес та діджиталізацію, але оплата праці буде на пристойному рівні.

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