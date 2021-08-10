Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины 11 августа.

В ГСЧС сообщили, что в среду северо-восточную часть Украины накроют сильные грозы, а в некоторых регионах будет даже град и шквалы 15.-20 м/с.

Уровень опасности ГСЧС определяет как I — желтый.

Еще одно предупреждение касается пожарной опасности.

11 августа на востоке Украины, а именно в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму установлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине

11 августа дожди пройдут во многих украинских областях, но в некоторых регионах температура поднимется выше +30.

Сухо и жарко будет и в столице. В Киеве не упадет ни капли дождя, а температура будет колебаться от +28 до +30 тепла.

Похолодание в Украине синоптики обещают во второй половине месяца.

Подробнее о погоде в Украине на август 2021, читайте в материале Фактов ICTV.