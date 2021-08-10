Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища у деяких регіонах України 11 серпня.
У ДСНС повідомили, що у середу північно-східну частину України накриють потужні грози, а в деяких регіонах буде навіть град та шквали 15-20 м/с.
Рівень небезпеки ДСНС визначає як І – жовтий.
Ще одне попередження стосується пожежної небезпеки.
11 серпня на сході України, а саме у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму встановлено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні
11 серпня дощі пройдуть у багатьох українських областях, але у деяких регіонах температура підніметься вище +30.
Сухо і спекотно буде і в столиці. У Києві не впаде жодної краплини дощу, а температура коливатиметься від +28 до +30 тепла.
Похолодання в Україні синоптики обіцяють у другій половині місяця.
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