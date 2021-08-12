Школьные ярмарки в Киеве 2021

Приближается новый учебный год, а у вас нет формы и канцтоваров для ребенка? Не беспокойтесь, самое время сходить на школьную ярмарку за покупками. В 2021 году они пройдут по меньшей мере в 10 местах.

Факты ICTV собрали список школьных ярмарок в Киеве, на которых можно купить необходимые принадлежности — от парт и кресел до спортивного инвентаря и обуви.

Общегородская ярмарка

В центре Киева в августе пройдет школьная ярмарка, на которой родители смогут купить канцелярские товары и форму для своего ребенка перед новым учебным годом.

Адрес: ул. Крещатик, от дома № 13/2 до № 23-А (улицы А. Городецкого и Б. Хмельницкого).

Даты: 14-15 августа 2021 года с 9.00 до 20.00.

Эпицентр

Здесь можно купить все для школы и домашнего обучения: канцтовары, форму, спортивный инвентарь, настольное освещение, рюкзаки, письменные столы и другое.

Также в Эпицентре действует акция: при покупке товаров на сумму от 500 грн с 1 августа до 12 сентября включительно можно выиграть электросамокат и другие подарки. Розыгрыш победителей пройдет 14 сентября.

Адреса: пр-т С. Бандеры, 11-А; ул. Братиславская, 11; ул. Полярная, 20-Д; Кольцевая дорога 1-Б; пр-т. П. Григоренко, 40; П. Борщаговка, ул. Кришталева, 6; ул. Берковецкая, 6-В; пр-т. Соборности, 7-Б; ул. Вискозная, 4; ул. Б. Хмельницкого, 32.

Даты: 1 августа-12 сентября 2021 года.

Ашан

В этой сети супермаркетов ежегодно проводят ярмарку перед новым учебным годом, и этот не стал исключением. Она стартует в августе и завершается обычно в средине сентября.

Здесь можно купить форму, спортивный инвентарь, рюкзаки, папки с файлами и другое. Однако канцелярские принадлежности в Ашане можно купить в любой другой день.

Адреса: ул. Берковецкая, 6; П. Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4; ул. Горького (Антоновича) 176; пр-т С. Бандеры, 15-А; ул. Гната Хоткевича, 1-Б; пр-т. Глушкова, 13 Б; ул. Луговая, 12; ул. Семьи Сосниных, 17; ул. Здолбуновская, 17; ул. Регенераторная, 4.

Даты: 1 августа-15 сентября 2021 года.

Ярмарка в ТРЦ Lavina Mall

Здесь можно купить дешевую школьную форму для ребенка на любой вкус. Лучшие брюки и юбки, белоснежные рубашки, огромной выбор обуви и другое.

Адрес: ул. Берковецкая 6-Д.

Даты: 1 августа-15 сентября 2021 года.

Ярмарка в ТРЦ Dream Town

В этом торговом центре ежегодно устраивают ярмарки перед началом учебного года. Канцелярские товары, школьная форма, обувь, аксессуары, кресла, парты, рюкзаки, очки, книги и гаджеты — все необходимое и даже больше для школы можно купить здесь.

Адреса: Оболонский проспект, 1Б (Dream Town); Оболонский проспект, 21Б (Dream Town 2).

Даты: 1 августа-15 сентября 2021 года.

Маркет-молл Дарынок

Дарынок решил совместить полезное с приятным — помимо огромной школьной ярмарки, с 7 августа до 5 сентября здесь пройдут развлекательные концерты и мероприятия. Организаторы подготовили различные ивенты, которые понравятся как малышам, так и взрослым.

Основные три локации находятся возле прикассовой зоны, входа №7 и сектора Малеча. Родители смогут купить для своего ребенка форму, канцтовары и другое.

Адрес: станция метро Лесная, ул. Магнитогорская, 1А.

Даты: 7 августа-5 сентября 2021 года.