Шкільні ярмарки у Києві 2021

Наближається новий навчальний рік, а у вас немає форми та канцтоварів для дитини? Не турбуйтеся, саме час сходити на шкільний ярмарок за покупками. У 2021 році вони пройдуть щонайменше у 10 місцях.

Факти ICTV зібрали список шкільних ярмарків у Києві, на яких можна купити необхідне приладдя – від парт та крісел до спортивного інвентарю та взуття.

Загальноміський ярмарок

У центрі Києва у серпні пройде шкільний ярмарок, на якому батьки зможуть купити канцелярські товари та форму для своєї дитини перед новим навчальним роком.

Адреса: вул. Хрещатик, від будинку № 13/2 до № 23-А (вулиці А. Городецького та Б. Хмельницького).

Дати: 14-15 серпня 2021 року з 9.00 до 20.00.

Епіцентр

Тут можна купити все для школи та домашнього навчання: канцтовари, форму, спортивний інвентар, настільне освітлення, рюкзаки, письмові столи та інше.

Також в Епіцентрі діє акція: під час купівлі товарів на суму від 500 грн з 1 серпня до 12 вересня включно можна виграти електросамокат та інші подарунки. Розіграш переможців відбудеться 14 вересня.

Адреси: пр-т С. Бандери, 11-А; вул. Братиславська, 11; вул. Полярна, 20-Д; Кільцева дорога 1-Б; пр-т. П. Григоренка, 40; П. Борщагівка, вул. Кришталева, 6; вул. Берковецька, 6-В; пр-т. Соборності, 7-Б; вул. Віскозна, 4; вул. Б. Хмельницького, 32.

Дати: 1 серпня-12 вересня 2021 року.

Ашан

У цій мережі супермаркетів щорічно проводять ярмарок перед новим навчальним роком, і цей не став винятком. Вона стартує в серпні та завершується зазвичай у середині вересня.

Тут можна купити форму, спортивний інвентар, рюкзаки, папки з файлами та інше. Однак канцелярське приладдя в Ашані можна купити в будь-який інший день.

Адреси: вул. Берковецька, 6; П. Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4; вул. Горького (Антоновича) 176; пр-т С. Бандери, 15-А; вул. Гната Хоткевича, 1-Б; пр-т. Глушкова, 13-Б; вул. Лугова, 12; вул. Сім’ї Сосніних, 17; вул. Здолбунівська, 17; вул. Регенераторна, 4.

Дати: 1 серпня-15 вересень 2021 року.

Ярмарок у ТРЦ Lavina Mall

Тут можна купити дешеву шкільну форму для дитини на будь-який смак. Найкращі брюки та спідниці, білі сорочки, величезний вибір взуття та інше.

Адреса: вул. Берковецька 6-Д.

Дати: 1 серпня-15 вересня 2021 року.

Ярмарок у ТРЦ Dream Town

У цьому торговому центрі щорічно влаштовують ярмарки перед початком навчального року. Канцелярські товари, шкільна форма, взуття, аксесуари, крісла, парти, рюкзаки, окуляри, книги та ґаджети – все необхідне та навіть більше для школи можна придбати тут.

Адреси: Оболонський проспект, 1Б (Dream Town); Оболонський проспект, 21Б (Dream Town 2).

Дати: 1 серпня-15 вересня 2021 року.

Маркет-мол Даринок

Даринок вирішив поєднати корисне з приємним – окрім величезного шкільного ярмарку, з 7 серпня до 5 вересня тут пройдуть розважальні концерти та заходи. Організатори підготували різні івенти, які сподобаються як малюкам, так і дорослим.

Основні три локації розташовані біля прикасової зони, входу №7 та сектору Малеча. Батьки зможуть купити для своєї дитини форму, канцтовари та інше.

Адреса: станція метро Лісова, вул. Магнітогорська, 1А.

Дати: 7 серпня-5 вересня 2021 року.