Сентябрь 2021 в Украине будет совершенно разным, погода будет колебаться от летней до почти зимней.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о подробный прогноз погоды на сентябрь.

По его словам, осень начнется теплом и первые 10 дней сентября в Украине будет держаться почти летняя погода, а во второй декаде возможные небольшие дожди.

В большинстве областей первая половина сентября будет достаточно ласковой. Температура будет колебаться от +24 до +27, а ночью от +15 до +20.

Теплее всего будет в начале второй декады месяца, а затем температура пойдет на спад.

Горбань прогнозирует, что похолодание начнется ровно со второй половины сентября.

По прогнозам метеорологов, в середине месяца уже начнется сильное опадение листьев, а через несколько дней страну накроет мощный антициклон.

По данным Леонида Горбаня, во второй половине месяца температура составит от +18 до +20, а в начале третьей декады может быть несколько дней незначительного потепления — бабьего лета.

В последних числах сентября в Украину вернется похолодание и месяц завершится температурными отметками не более +17 днем.

Следующий приход так называемого бабьего лета стоит ожидать уже в октябре.