Вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень.

За його словами, осінь почнеться теплом і перші 10 днів вересня в Україні триматиметься майже літня погода, а у другій декаді можливі невеликі дощі.

У більшості областей перша половина вересня буде досить лагідною. Температура коливатиметься від +24 до +27, а вночі від +15 до +20.

Найтепліше буде на початку другої декади місяця, а потім температура піде на спад.

Горбань прогнозує, що похолодання почнеться рівно із другої половини вересня.

За прогнозами метеорологів, в середині місяця вже почнеться сильне опадання листя, а за кілька днів країну накриє потужний антициклон.

За даними Леоніда Горбаня, у другій половині місяця температура становитиме від +18 до +20, а на початку третьої декади може бути декілька днів незначного потепління – бабиного літа.

В останніх числах вересня до України повернеться похолодання і місяць завершиться температурними позначками не більше +17 вдень.

Наступний прихід так званого бабиного літа варто очікувати вже в жовтні.