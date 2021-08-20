Украинские женщины и мужчины изменились за 30 лет независимости, как и сама страна. Но составить полные портреты среднестатических граждан по всем параметрам сейчас невозможно, поскольку последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году. Об этом сообщила заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Ирина Курило в ответ на запрос Фактов ICTV.

Ученая дала оценку только по двум параметрам — брак и рождаемость. По ее словам, главная тенденция, которая прослеживается за эти десятилетия не только в Украине — отложение этих важных событий на более поздний возраст (до окончания обучения, приобретения профессии или трудоустройства).

Отношение украинцев к браку за годы независимости

Сценарий брачного поведения украинцев постепенно меняется, модернизируется, приближается к европейскому стилю. То есть прослеживается четкая тенденция к сокращению ранней брачности, повышению возраста регистрации брака, объясняет Курило.

— Особенно четко эти изменения прослеживаются у женщин. Средний возраст вступления в первый брак у женщин повысился с 21,5 года в 1991-м до 25,9 в 2019-м. Если в начале 1990-х почти половина невест в первом браке были в возрасте до 20 лет, то в 2010-м таких было 16,4%, в 2019-м — 10,4%. А доля 25-29-летних за этот период возросла соответственно с 8% до 23% и 28%, — рассказала демограф.

Она отметила, что для современной Украины уже нетипичны ранние браки с невестой в возрасте до 18 лет, хотя в 1980-х они были достаточно распространены.

Если в первые годы независимости (1991-1993) каждый десятый брак был ранним, то в дальнейшем их количество начало последовательно уменьшаться из-за общей модернизации жизни украинского общества. И до 2019-го их доля уже составляла только 0,4% от всех браков, зарегистрированных в течение года.

— Повышается возраст вступления в первый брак и у мужчин — с 24 лет в 1991 году до 28,6 в 2019-м. За годы независимости среди мужчин, женившихся впервые, доля в возрасте до 20 лет уменьшилась с 10% до 1,7%, а 25-29-летних — выросла с 19,2% до 38,0%. В возрасте 30 лет и старше — с 9,6 до 31,5% (почти каждый третий), — отмечает ученая.

Однако, по ее словам, сохранилась традиция, когда женщины начинают супружескую жизнь в более раннем возрасте, чем мужчины.

А вот отношение к гражданскому браку изменилось. Сейчас не все считают обязательной официальную регистрацию. В начале 1990-х такое явление было редкостью.

Демограф говорит, что, согласно данным выборочных исследований последних лет, больше половины молодежи начинают семейную жизнь с официально не зарегистрированных отношений, то есть проживают без оформления брака.

— Это является своего рода испытательным этапом в отношениях, когда пара решает, будут ли они вместе. Определенная группа молодежи – где-то 5-8% — вообще не планирует регистрировать свои супружеские отношения, — уточняет Курило.

Однако взгляды женщин на формы брачного партнерства более традиционные — они чаще стремятся к официальному оформлению отношений.

— Так, по данным исследования Молодежь Украины, почти 6% мужчин в возрасте до 35 лет планировали никогда не регистрировать свой брак, а среди женщин этого возраста таких взглядов придерживалось меньше 3%. По данным исследования Молодежь-2017, среди молодых мужчин процент положительно настроенных к незарегистрированному браку — 32,3%, тогда как среди женщин — всего 24,6%, — констатирует Курило.

Рождаемость в Украине за 30 лет

Украина сейчас находится на последнем месте в Европе по уровню рождаемости, хотя в начале 1990-х входила в группу европейских стран со средними показателями.

Это подтверждает и статистика, приведенная демографом: в 1991 году родилось 630,8 тыс. детей (без АР Крым — 600,0 тыс.), в 2020-м – 293,4 тыс.

— В расчете на одну женщину в 1991-м было 1,8 рождения (или на 10 женщин 18 рождений), а в 2019-м — 1,2 (или на 10 женщин 12 рождений). Для обеспечения простого воспроизводства населения — когда население не уменьшается, но и не увеличивается — необходимо, чтобы на одну женщину было 2,1 рождения (или на 10 женщин 21 рождение), — объясняет она.

За три десятилетия независимости Украины увеличился средний возраст женщин, которые решили стать матерями впервые — с 22 лет в начале 1990-х до 25,5 в 2019 году (на 3,5 года).

— То есть современные женщины начинают свою детородную деятельность значительно позже, отдавая предпочтение обучению, овладению профессией, возможности приобрести определенный уровень конкурентоспособности, материальному обеспечению, финансовой независимости и т. д., — перечисляет ученая.

Она также обратила внимание на интересную тенденцию в воспитании детей, которая наблюдалась в течение первого десятилетия независимости, когда из-за безработицы и низких зарплат в 1990-е большинство матерей сидели с детьми дома, а не отдавали в детсады. Именно тогда многие дошкольные учреждения вообще исчезли.

— Современная женщина-мать пытается быть осведомленной относительно форм воспитания ребенка, различных услуг и их качества в детсадах, чтобы подобрать лучший для своего ребенка. Родители, которые имеют финансовые возможности, стремятся организовать развитие ребенка по всем направлениям: иностранные языки, изобразительное искусство, физическое воспитание, самовыражение и т. д., — так демограф описала портрет современной украинки.

В то же время актуальной остается проблема баланса в сочетании как матерями, так и отцами, профессиональных и семейных обязанностей для обеспечения своих детей качественным воспитанием, образованием и досугом.

Всеукраинская перепись 2023

Получить полное представление об изменениях, произошедших с украинцами за годы независимости, можно будет после проведения Всеукраинской переписи населения, планируемой на 2023 год.

Она будет происходить в онлайн-формате. Для этого создадут электронный сервис для идентификации украинцев с помощью номера мобильного телефона.

Ее результаты будут источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического, социального развития, а также бюджета страны.