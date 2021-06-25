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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Для всеукраинской переписи создадут онлайн-сервис идентификации

Перепис населення

Всеукраинская перепись населения, которую планируется провести в 2023 году, будет проходить в онлайн-формате, поэтому до начала создадут электронный сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона.

Такое решение приняли 25 июня на онлайн-заседании межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Планируется также обновить цифровой картографический материал, изготовленный для нужд переписи населения и модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования.

За заседании глава Государственной службы статистики Игорь Вернер рассказал, на каком этапе подготовка к проведению переписи.

Он представил результаты пробной переписи населения, проведенной еще в 2019 году в части Оболонского района Киева и Бородянском районе Киевской области, а еще в Песковской ОТО.

В целом в пробной переписи приняли участие 32 тыс. украинцев.

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Кабинет министров принял постановление о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения в декабре 2020-го.

Ее результаты будут источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического, социального развития и бюджетной политики.

Источник: Олег Немчінов

Фото: Dreamstime

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