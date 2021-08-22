В этом году четвертый Международный волонтерский и ветеранский форум проходит 22 августа и посвящен 30-ой годовщине независимости Украины.

В этом году мероприятие состоится в рамках Всеукраинского форума Украина 30. Защитники. Форум начнется в 10.30, а трансляцию события смотрите на Фактах ICTV.

На этот раз во время форума государственные деятели обсудят различные актуальные вопросы для защитников Украины и их семей.

На мероприятии будет присутствовать президент Владимир Зеленский, а также другие представители правительства, ветераны АТО и ООС, волонтеры, культурные и общественные деятели и лидеры мнений.

Обсуждать будут вопросы изменения государственной ветеранской политики, развития и поддержки ветеранов украинским правительством, переход и адаптацию украинцев из военной сферы в гражданскую жизнь, а также медицинское обеспечение ветеранов и членов их семей.

День Независимости Украины

Ежегодно, 24 августа мы отмечаем один из самых важных праздников для украинской государственности — День Независимости. В этом году этот праздник особенный, так как независимой Украине исполняется 30 лет.

Афиши мероприятий в разных городах, программу парада и графики работы различных учреждений на День Независимости 2021, читайте на Фактах ICTV.