Цьогоріч четвертий Міжнародний волонтерський та ветеранський форум проходить 22 серпня та присвячений 30-ій річниці незалежності України.

Цього року захід відбудеться у межах Всеукраїнського форуму Україна 30. Захисники. Форум почнеться о 10.30, а трансляцію події дивіться на Фактах ICTV.

Цього разу під час форуму державні діячі обговорять різноманітні актуальні питання для захисників України та їх родин.

На заході буде присутній президент Володимир Зеленський, а також інші представники уряду, ветерани АТО та ООС, волонтери, культурні та громадські діячі та лідери думок.

Обговорюватимуть питання зміни державної ветеранської політики, розвитку та підтримки ветеранів українським урядом, перехід і адаптація українців з військової сфери у цивільне життя, а також медичне забезпечення ветеранів та членів їхніх родин.

День Незалежності України

Щороку, 24 серпня ми відзначаємо одне з найважливіших свят для української державності – День Незалежності. Цього року це свято особливе, адже незалежній Україні виповнюється 30 років.

Афіші заходів у різних містах, програма параду та графіки роботи різноманітних установ на День Незалежності 2021, читайте на Фактах ICTV.