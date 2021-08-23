Современная история Украины выдалась довольно насыщенной. От развития государственности в ранние годы — до Революции Достоинства, выхода из-под влияния России и начала проевропейского пути.

Ряд резонансных событий неоднократно изменял отношение граждан к тем или иным явлениям. Например, с открытием рынка сельскохозяйственной земли все больше украинцев относятся к нему лояльно, тогда как 15 лет назад совсем не воспринимали такого явления.

В то же время мы стали меньше доверять политикам, хотя в развитых странах они являются важным инструментом для развития страны.

Факты ICTV рассказывают, кому украинцы стали больше доверять за 30 лет независимости Украины.

Доверие к президентам

Пожалуй, уже традицией стало падение доверия к украинским президентам за 30 лет независимости, после шестиразовой смены глав государства.

Трудно сказать, как менялось доверие к первому президенту Украины Леониду Кравчуку и второму президенту Украины Леониду Кучме, ведь в то время социологические исследования не были столь развиты, как сейчас.

Можно лишь “подвести итоги”. Четкую тенденцию к падению можно было наблюдать у третьего президента Украины — Виктора Ющенко, который победил на выборах главы государства, набрав 51,99% голосов в “третьем туре”.

В следующем году рейтинг доверия к нему почти не изменился, а первое заметное падение наблюдалось в 2006 году, когда социологические опросы показывали 29% доверия к Ющенко.

В период ощутимого влияния мирового финансового кризиса (2008-2009 годы) доверие к третьему президенту потерпело крупнейший крах и колебалась на уровне 9%.

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко рассказал Фактам ICTV, что подобная тенденция в истории независимой Украины стала этакой нормой. Украинцы имеют слишком завышенные ожидания насчет каждого главы государства, из-за чего после периода “медового месяца” наблюдается постепенное падение рейтинга президента.

— Через год рейтинги (президентов, — Ред.) падали примерно вдвое. Речь идет и об электоральных рейтингах, и рейтинг доверия также существенно снижался. Это — железная закономерность украинской политики. Я это называю эмоциональными качелями. Возможно, это проявление нашей политической культуры. Сначала завышенные ожидания насчет каждого нового президента, а затем достаточно стремительное разочарование и восстановление недоверия, — объясняет Фесенко.

Антирекордсменом в доверии стал четвертый президент Виктор Янукович. Ему понадобилось всего несколько месяцев, чтобы рейтинг доверия снизился до 39%.

В течение последующих лет он упал до 22%, а не доверяли четвертому главе государства около 70% граждан. Незадолго до побега из Украины уровень доверия Януковича находился на отметке в 10%.

После избрания пятым президентом Петра Порошенко рейтинг доверия к нему в течение 2014 года оставался достаточно высоким — на уровне 50-60%. Однако уже в начале 2015 года он снизился до 43%, а в середине 2016 года — 20%.

Лучшим показателем уровня доверия к Порошенко стали президентские выборы 2019 года, на которых он получил поддержку почти 16% в первом туре и 24,4% во втором.

Шестой президент Владимир Зеленский за два года каденции также не избежал тренда снижения доверия, однако сейчас оно до сих пор держится на высоком уровне.

По состоянию на начало июля 2021 года главе государства доверяли 46% граждан, не доверяли — около 52%.

По мнению Фесенко, это вполне приемлемая ситуация для Украины. Подобные тенденции не новинка для других государств, например, Франции.

Президент Эммануэль Макрон был всенародным любимцем некоторое время после избрания на должность, но это все равно не уберегло его от протестов желтых жилетов и снижения уровня доверия из-за его государственных инициатив.

Во Франции также в течение последних 20 лет возникло недоверие к старым элитам, что и привело к феномену Макрона.

Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник говорит о том, что недоверие украинцев к власти пошло со времен УССР. Советская власть много раз пыталась завоевать доверие украинцев.

Но все это сводилось к тому, что она только усиливала свое влияние на Украину и пыталась всячески отобрать идентичность у украинского народа, чего он не мог не заметить.

— У нас есть постколониальная, постсоветская травма. На первых порах советскому руководству доверяли, а потом перестали из-за обмана. В общем общество априори не должно именно доверять политику или представителю власти. Их деятельность должна рассматриваться в вопросе трезвой оценки обещаний и исполнений. Как на предприятии вопрос отчетности и планирования. У нас же из-за постколониального травматизм и периодов революций и сдвигов возникает необходимость быстро достичь чего-то. Поэтому и поднимают вопрос доверия и недоверия, — объясняет историк.

Доверие к институтам

Если посмотреть на социологические опросы за время независимости Украины, то можно увидеть, что среди граждан преобладает доверие к негосударственным учреждениям.

Например, в конце 2002 года украинцы не доверяли почти всем институтам. Положительный баланс доверия наблюдался только у церкви (73,4%) и Вооруженных сил Украины (63%), причем последние являются государственной институцией.

Уже тогда было низким доверие к институтам президента, Верховной Рады и Кабинета министров.

Кроме того, не доверяли граждане судам, правоохранительным органам и средствам массовой информации. Но уже через несколько лет мы увидели изменение этой ситуации.

После реформы милиции и ее преобразования в Нацполицию (2014-2016 годы) доверие жителей Украины к этому органу несколько выросло, хотя и преобладало негативное отношение. Через год после реформы доверие к правоохранительному органу выросло до 22,9%, а сейчас колеблется на уровне 18%.

В 2007 году украинцы стали больше доверять СМИ и они заняли место рядом с другими институтами, которые имеют положительный баланс доверия (церковь, ВСУ).

Однако власти граждане не доверяли. Особенно пострадали рейтинги Верховной Рады и Конституционного суда, они значительно снизились после последних выборов. А вот президенту стали доверять больше. Но даже несмотря на это, уровень доверия был отрицательным.

После избрания президентом Виктора Януковича наблюдалось снижение доверия ко всем институтам. По состоянию на февраль 2011 года только церкви доверяли больше половины украинцев (67,1%).

Второе и третье место закрепилось за украинскими СМИ (46,4%) и ВСУ (40,1%). Что интересно, уже тогда граждане меньше доверяли российским СМИ (37,4%).

Самая худшая ситуация была в доверии судам — ​​только 14,3%.

Это стало особым проявлением еще одной проблемы в вопросе доверия к политикам — популизма. Очень много людей до сих пор не могут отделить реальные обещания от популистских заявлений.

— Недостаточная образованность избирателей не дает им трезво оценить возможность выполнения тех или иных обещаний. Соответственно, когда политик обещает, что как он придет к власти у всех будут зарплаты $ 5 тыс., общество хлопает в ладоши, хочет этого, но не может трезво проанализировать, возможно ли это на данном этапе исторического развития государства. Это только способствует той ловушке разочарований. И прежде всего в этом виновато само общество, которое подталкивает политиков к этому, — говорит Гай-Нижник.

Резкое изменение взглядов и предпочтений украинцев наблюдалось в период 2013-2015 годов. На это время пришлись начало Революции Достоинства, бегство из страны Януковича, “нож в спину” от РФ в виде аннексии Крыма и начала гибридной войны против Украины.

Начало вооруженного конфликта на Донбассе ознаменовало появление новой негосударственной категории — волонтеров, которым доверяло большинство украинцев (66,6%).

В топе доверия также остались ВСУ (54,7%), украинские СМИ (46,9%) и церковь (62%). Антирекордсменом стали российские СМИ, из которых едва ли не каждый день можно было услышать ложь о состоянии дел в нашем государстве.

Президент, Верховная Рада и правительство так и не смогли преодолеть негативный баланс доверия. Что интересно, этого не произошло даже после Революции Достоинства. Только в декабре 2014 года пятый президент Петр Порошенко имел положительный баланс доверия.

— Ощутимая тенденция (повышения доверия, — Ред.) была только один раз — после Оранжевой революции. Но это продолжалось несколько месяцев и достаточно быстро прошло. Кризис, который возник тогда в “оранжевой” команде, фактически показал, что все будет по-прежнему. Ну и после Революции Достоинства были положительные тенденции, как и после победы (на президентских выборах, — Ред.) Зеленского, — говорит глава правления Пента.

Доверие к судам в 2015 году упало еще ниже — до 12,8%, из-за чего неоднократно обсуждали вопрос судебной реформы.

Сейчас же настроения украинцев не изменились. Среди лидеров доверия остаются церковь, волонтеры, общественные организации и ВСУ.

А президенту, Раде и правительству по-прежнему не доверяет большинство украинцев.

Причины низкого доверия

Фесенко объясняет причины низкого доверия украинцев к государственным институтам несколькими факторами. Во-первых — это развитие нашей нации, которая формировалась в условиях других государств.

Мы долгое время строили свое государство без настоящей независимости. Особенно если вспомнить период Советского Союза.

Поэтому мы привыкли воспринимать руководство как проявление чего-то чужого.

— У социологов даже возникло выражение Украинцы — недоверчивая нация… Мы формировались как нация без собственной государственности. Не только мы так формировались, есть и другие такие страны, например, Ирландия… Нация, в современном смысле, формировалась в условиях других государств. Возможно, это заложило основы недоверия к государству как таковому. То есть украинцы отделяли себя от государства, относились к нему с настороженностью, — говорит Фесенко.

А процессы после обретения независимости Украины только подкрепляли недоверие украинцев. Из-за значительной коррумпированности власти любого его представителя начали воспринимать как коррупционера. А значит, и доверия к нему не могло быть.

Эта тенденция частично повлияла и на восприятие гражданами таких процессов, как приватизация и открытие рынка земли.

В первые годы независимости около 35% украинцев негативно воспринимали приватизацию крупных предприятий. В начале 2000-х уже более 50% респондентов заявляли о негативном отношении к приватизации, а в 2012-м — более 60%.

Даже сегодня преобладает негативная оценка приватизации, хотя и украинцы стали более лояльными к этому явлению.

Второй причиной недоверия к институтам власти глава правления Пента называет то, что не произошло “присвоение государства украинцами”. То есть украинцы не почувствовали, что оно работает на них.

А Гай-Нижник отмечает, что для восстановления доверия к государству, необходимо в корне реформировать все ветви власти. Провести вместо точечных реформ одну радикальную смену.

— В нынешней ситуации нельзя делать точечных реформ, ведь сама система разрушит позитивные сдвиги. Государство требует комплексного “разрушения”. Нужно выбросить старую систему и ввести новую — на законодательном, конституционном уровне… Это должен быть комплексный “удар”, ведь у нас горизонталь и вертикаль матрицы украинского государства унаследована от УССР, которая не может двигаться в современном мире, — высказывает мнение историк.

Государству придется пройти долгий путь для того, чтобы украинцы восстановили доверие к большинству институтов власти. Неудивительно, что после испытаний за время независимости Украины большинство граждан остаются “скептиками”.

Кризис в конце каденции Ющенко и президентство Януковича очень сильно пошатнули позиции институтов власти. Чтобы доверие к ним вышло на положительный баланс, понадобится не один десяток лет кропотливой работы.

Власти остается только одно — очищать свои структуры от коррупционеров, ведь только это будет способствовать восстановлению доверия.