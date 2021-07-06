Президентский рейтинг с результатом 29,1% возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. Именно столько украинцев, определившихся с выбором, готовы за него проголосовать на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее время, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 30 июня — 3 июля.

На втором месте – Петр Порошенко. Его поддержали 13,4% респондентов.

На третьем – Юрий Бойко (12,5%), дальше Юлия Тимошенко с результатом 11,3%, а Игорь Смешко смог бы набрать 8,7%.

У остальных претендентов поддержка ниже 5% (Мураев, Гройсман, Ляшко).

При этом Зеленский, согласно данным опроса, побеждает и во втором туре – во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

В паре с Порошенко – с результатом 65% против 35%, с Тимошенко — 61% против 39% и в паре с Бойко — 66% против 34%.

Группа Рейтинг проводила социологическое исследование с 30 июня по 3 июля среди украинцев от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В ходе телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров опрошено 2,5 тыс. респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.