Во время празднования Дня Независимости Украины 24 августа в Киеве проходит Марш защитников Украины.

В этом году марш начался по завершении торжественных мероприятий, а трансляцию события смотрите в материале Фактов ICTV.

В 14.20 колонна ветеранов АТО/ООС двинулась от парка имени Тараса Шевченко по бульвару Тараса Шевченко, через Бессарабскую площадь, и дальше по улице Крещатик до Майдана Независимости.

Это событие является знаковым не только для ветеранов боевых действий, но и для волонтеров, семей военных, и всех, кто хочет их поддержать.

Празднование Дня Независимости Украины

В этом году Украина отмечает 30-ю годовщину своей независимости, поэтому, кроме традиционного военного парада и праздничного концерта, запланировано много интересного.

Так, в Одессе прошел морской парад, а в столице на Трухановом острове в полночь раздастся громкий артиллерийский салют.

А во время главного парада в Киеве маршировали военные НАТО и оркестр ВМС США.

Афишу этих и других мероприятий, а также изменения в графиках работы государственных учреждений, транспорта и сведения о масштабном перекрытии движения на День Независимости Украины 2021 читайте на Фактах ICTV.