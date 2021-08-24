Під час святкування День незалежності України 24 серпня в Києві проходить Марш захисників України.

Цього року марш розпочався після завершення урочистих заходів, а трансляцію події дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

О 14.20 колона ветеранів АТО/ООС рушила від парку імені Тараса Шевченка по Бульвару тараса Шевченка і через Бесарабську площу і далі по вулиці Хрещатик до Майдану Незалежності.

Ця подія є знаковою не лише для ветеранів бойових дій, а й для волонтерів та сімей військових і усіх, хто хоче їх підтримати.

Святкування Дня Незалежності України

Цьогоріч Україна відзначає 30 річницю своєї незалежності, тож окрім традиційного військового параду та святкового концерту підготовлено багато цікавого.

Так у Одесі відбувся морський парад, а у столиці на Трухановому острові опівночі пролунає гучний артилерійський салют.

А під час головного параду в Києві марширували військові НАТО та оркестр ВМС США.

Афішу цих та інших заходів, а також зміни у графіках роботи державних установ, транспорту та масштабне перекриття руху на День Незалежності України 2021 читайте на Фактах ICTV.