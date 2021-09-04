Президент Украины Владимир Зеленский считает, что задержание крымских татар на территории временно оккупированных Россией территорий — это реакция РФ на начало работы Крымской платформы.

Об этом Зеленский заявил на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, оккупанты проводят очередные незаконные обыски в домах, задерживают и прибегают к преследованиям крымских татар.

Окупанти в #Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи #КримськоїПлатформи. Всі затримані мають бути звільнені! pic.twitter.com/H5KfDOTuBe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021

Глава государства отметил, что оккупанты уже забрали Наримана Джеляла — первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, у которого ночью проводили незаконные обыски.

— Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы. Все задержанные должны быть освобождены, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Утром 4 сентября стало известно, что российские оккупанты задержали Наримана Джеляла — активиста и политика, занимающего должность первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

К сожалению, это не единственное задержание, которое произошло за последнее время. Оккупанты забрали Азиза Ахметова, Эльдара Обдаманова и Асана Ахтемова, местонахождение которых до сих пор неизвестно.