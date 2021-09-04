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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

РФ реагирует на Крымскую платформу, задержанных должны освободить: Зеленский об обысках в Крыму

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что задержание крымских татар на территории временно оккупированных Россией территорий — это реакция РФ на начало работы Крымской платформы.

Об этом Зеленский заявил на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, оккупанты проводят очередные незаконные обыски в домах, задерживают и прибегают к преследованиям крымских татар.

Глава государства отметил, что оккупанты уже забрали Наримана Джеляла — первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, у которого ночью проводили незаконные обыски.

— Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы. Все задержанные должны быть освобождены, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Утром 4 сентября стало известно, что российские оккупанты задержали Наримана Джеляла — активиста и политика, занимающего должность первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

К сожалению, это не единственное задержание, которое произошло за последнее время. Оккупанты забрали Азиза Ахметова, Эльдара Обдаманова и Асана Ахтемова, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

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Фото: Офис президента

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