Президент України Володимир Зеленський вважає, що затримання кримських татар на території тимчасово окупованих Росією територій – це реакція РФ на початок роботи Кримської платформи.

Про це Зеленський заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. За його словами, окупанти проводять чергові незаконні обшуки у будинках, затримують та вдаються до переслідувань кримських татар.

Окупанти в #Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи #КримськоїПлатформи. Всі затримані мають бути звільнені! pic.twitter.com/H5KfDOTuBe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021

Глава держави зазначив, що окупанти вже забрали Нарімана Джеляла – першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, у якого вночі проводили незаконні обшуки.

– Окупанти у Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. Так РФ реагує на початок роботи Кримської платформи. Всі затримані мають бути звільненими, – наголосив Володимир Зеленський.

Вранці 4 вересня стало відомо, що російські окупанти затримали Нарімана Джеляла – активіста та політика, який обіймає посаду першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

На жаль, це не єдине затримання, яке сталося за останній час. Окупанти забрали Азіза Ахметова, Ельдара Обдаманова та Асана Ахтемова, місцеперебування яких досі невідомо.