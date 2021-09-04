Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

РФ реагує на Кримську платформу, затриманих мають звільнити: Зеленський про обшуки у Криму

володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що затримання кримських татар на території тимчасово окупованих Росією територій – це реакція РФ на початок роботи Кримської платформи.

Про це Зеленський заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. За його словами, окупанти проводять чергові незаконні обшуки у будинках, затримують та вдаються до переслідувань кримських татар.

Глава держави зазначив, що окупанти вже забрали Нарімана Джеляла – першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, у якого вночі проводили незаконні обшуки.

– Окупанти у Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. Так РФ реагує на початок роботи Кримської платформи. Всі затримані мають бути звільненими, – наголосив Володимир Зеленський.

Вранці 4 вересня стало відомо, що російські окупанти затримали Нарімана Джеляла – активіста та політика, який обіймає посаду першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

На жаль, це не єдине затримання, яке сталося за останній час. Окупанти забрали Азіза Ахметова, Ельдара Обдаманова та Асана Ахтемова, місцеперебування яких досі невідомо.

Читайте
46 делегацій проти Росії. Як Кримська платформа об'єднала світ проти Путіна

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка