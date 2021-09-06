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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Как будут работать школы в разных зонах карантина — объяснение Минздрава

Как будут работать школы в разных зонах карантина — объяснение Минздрава

С 1 сентября 2021 года в украинских школах начался учебный год 2021/2022. Несмотря на напряженную ситуацию с коронавирусом, дети пошли в школы и начали обучение офлайн, однако все может измениться, если показатели заболеваемости Covid-19 ухудшаться.

В Минздраве Украины рассказали, как будет организовываться обучение при переходе населенного пункта или региона в другие уровни эпидопасности.

  • Зеленая зона

Школьники могут ходить в учебные заведения в обычном режиме. Однако соблюдение общих противоэпидемических мер остается актуальным.

  • Желтая и оранжевая зоны

Школы продолжат быть открытыми при условии, если 80% их сотрудников получили прививки от коронавируса.

Обучение может происходить как офлайн, так и дистанционно. Требование соблюдения правил дистанцирования и противоэпидемических мер сохраняется.

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Решение о форме обучения принимает педагогический совет заведения.

  • Красная зона

Посещать школы запрещено.

Ограничение не касается воспитанников детских садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, что прививки получили не менее 80% персонала.

В Украине продолжается вакцинация работников образовательной сферы. Минздрав призывает учителей и сотрудников школ сделать прививку, чтобы уменьшить риск тяжелых последствий коронавируса.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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