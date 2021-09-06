З 1 вересня 2021 року в українських школах розпочався навчальний рік 2021/2022. Попри напружену ситуацію з коронавірусом, діти пішли до шкіл та розпочали навчання офлайн, однак все може змінитися, якщо показники захворюваності на Covid-19 погіршуватимуться.
У МОЗ України розповіли, як відбуватиметься навчання у разі переходу населеного пункту чи регіону до різних інших рівнів епіднебезпеки.
- Зелена зона
Школярі можуть ходити до навчальних закладів у звичному режимі. Однак дотримання загальних протиепідемічних заходів залишається актуальним.
- Жовта та помаранчева зони
Школи продовжать бути відчиненими за умови, якщо 80% їхніх співробітників отримали щеплення від коронавірусу.
Навчання може відбуватися як офлайн, так і дистанційно. Вимога дотримання правил дистанціювання та протиепідемічних заходів зберігається.
Рішення про форму навчання ухвалює педагогічна рада закладу.
- Червона зона
Відвідувати школи заборонено.
Обмеження не стосується вихованців дитячих садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо вакциновано щонайменше 80% персоналу.
В Україні триває вакцинація працівників освітньої сфери. МОЗ закликає учителів та співробітників шкіл зробити щеплення, щоб зменшити ризик тяжких наслідків коронавірусу.