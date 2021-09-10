Рада запретила использовать в рекламе сексизм и гендерные стереотипы

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3427 о противодействии дискриминации по признаку пола.

Он запрещает использовать в рекламе утверждения и изображения о превосходстве одного пола над другим и стереотипы о роли мужчины и женщины. За соответствующее решение проголосовали 307 народных депутатов.

Согласно закону, в рекламе запрещается:

утверждение или изображение об интеллектуальном, физическом, социальном или другом превосходстве одного пола над другим, и о стереотипности роли мужчины и женщины, ограничивающей свободу жизненного выбора человека;

унижать достоинство человека по признаку пола;

демонстрировать насилие по признаку пола;

использовать изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуальный объект, чтобы привлечь внимание потребителя, и намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, которые прямо не касаются рекламируемого продукта или способа его потребления.

Кроме того, в законе предусмотрены наказания для рекламодателей. Так, за повторное совершение ими, производителями и распространителями рекламы нарушений в течение года будут наказывать штрафом в 30-кратном размере стоимости распространенной рекламы.

За непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости рекламы предусмотрен штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3,4 тыс. грн.

В случае невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной или распространенной с нарушением требований закона, налагается штраф в размере до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 10,2 тыс. грн.