Рада заборонила використовувати в рекламі сексизм і гендерні стереотипи

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 3427 щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

Він забороняє використовувати у рекламі твердження і зображення про перевагу однієї статі над іншою та стереотипи про роль чоловіка й жінки. За відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів.

Відповідно до закону, у рекламі забороняються:

твердження або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншу перевагу однієї статі над іншою, та про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини;

принижувати гідність людини за ознакою статі;

демонструвати насильство за ознакою статі;

використовувати зображення тіла людини (частини тіла) винятково як сексуального об’єкту, щоб привернути увагу споживача, та натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що прямо не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Крім того, у законі передбачені покарання для рекламодавців. Так, за повторне вчинення ними, виробниками та розповсюджувачами реклами порушень протягом року каратимуть штрафом у 30-кратному розмірі вартості розповсюдженої реклами.

За неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації щодо вартості реклами передбачений штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3,4 тис. грн.

У разі неможливості встановлення вартості реклами, виготовленої або розповсюдженої з порушенням вимог закону, накладається штраф у розмірі до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10,2 тис. грн.