Рекорд Украины: 9-летний Артем Захаров отжался 1001 раз в Мелитополе (ФОТО, ВИДЕО)

Девятилетний Артем Захаров из села Семеновка Запорожской области сумел отжаться 1001 раз и стать новым рекордсменом Украины.

Юному спортсмену удалось установить рекорд Украины 11 сентября — во время празднования в Мелитополе Дня физической культуры и спорта.

Артем в течение нескольких лет занимается киокушинкай-кан каратэ, однако он решил проявить себя в другой спортивной сфере.

Мальчик признался, что ему было сложно преодолевать путь к рекорду. Он устал, но рад, что все получилось.

Тренер юного рекордсмена Анатолий Зинченко рассказал, что его подопечный шел к рекорду два года.

Сначала девятилетнему спортсмену удавалось отжаться только 220 раз. Тогда они с тренером решили покинуть идею — устанавливать рекорд.

— К этому рекорду Артем шел, наверное, с 2019 года, когда он впервые отжался 220 раз. Тогда мы подумали, что мог бы выйти рекорд, но на время оставили эту идею. Вернулись мы к ней в этом году, после традиционного Турнира поколений, на которых Артем стал участником детской спартакиады и в отжиме сделал максимальное количество повторений — 414 раз, — объяснил тренер.

По словам Зинченко, они подавали в Книгу рекордов Украины заявку, в которой было указано около 400 отжиманий.

Но сам Артем и его наставник стремились вдвое превзойти показатель.

9-летний украинец отжался 1001 раз и установил рекорд / 4 фотографии

По словам тренера, из-за волнения у Артема сводило пальцы на руках. Мальчику было проще отжиматься дома.

— Но он сумел преодолеть себя, когда дошел до 500, понял — будет борьба. Так и получилось. На характере Артем сделал максимум, — отметил Зинченко.

За мальчика радовалась личная группа поддержки во главе с родителями Игорем и Мариной. Собственно, родители поощряют стремление сына к спорту и гордятся его достижениями.

Источник: Індустриалка

Фото: Індустриалка