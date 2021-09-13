Рекорд України: 9-річний Артем Захаров зробив 1001 віджимання у Мелітополі (ФОТО, ВІДЕО)

Дев’ятирічний Артем Захаров із села Семенівка Запорізької області зумів віджатися 1001 раз і став новим рекордсменом України.

Юному спортсмену вдалося встановити рекорд України 11 вересня – під час святкування у Мелітополі Дня фізичної культури та спорту.

Артем протягом декількох років займається кіокушинкай-кан карате, однак він вирішив проявити себе в іншій спортивній сфері.

Хлопчик зізнався, що йому було складно долати шлях до рекорду. Він стомився, однак радий, що все вийшло.

Тренер юного рекордсмена Анатолій Зінченко розповів, що його підопічний йшов до рекорду два роки.

Спершу дев’ятирічному спортсмену вдавалося віджатися лише 220 разів. Тоді вони із тренером вирішили полишити цю ідею – встановлювати рекорд.

– До цього рекорду Артем йшов, напевне, з 2019 року, коли він вперше віджався 220 разів. Тоді ми подумали, що міг би вийти рекорд, але на якийсь час залишили цю ідею. Повернулися ми до неї цього року, після традиційного Турніру поколінь, на яких Артем став учасником дитячої спартакіади і у віджиманні зробив максимальну кількість повторень – 414 разів, – пояснив тренер.

За словами Зінченка, вони подавали в Книгу рекордів України заявку, в якій було вказано близько 400 віджимань.

Але сам Артем та його наставник прагнули удвічі перевершити показник.

9-річний українець віджався 1001 раз і встановив рекорд / 4 фотографии

За словами тренера, через хвилювання в Артема зводило пальці на руках. Хлопцеві було простіше віджиматися вдома.

– Але він зміг перебороти себе, коли дійшов до 500, зрозумів – буде боротьба. Так і вийшло. На характері Артем зробив максимум, – зазначив Зінченко.

За хлопчика раділа особиста група підтримки на чолі з батьками Ігорем і Мариною. Власне, батьки заохочують прагнення сина до спорту і пишаються його досягненнями.

Джерело: Індустріалка

Фото: Індустріалка