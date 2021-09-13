В Киевской области с 14 до 16 сентября пройдут тактико-специальные учения координационной группы Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины.

Военные учения состоятся на территории Белоцерковского и Обуховского районов. По данным СБУ, силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

Во время мероприятия могут временно ограничить движение транспортных средств и пешеходов. Служба безопасности отметила, что у граждан могут проверять документы, удостоверяющие личность, поэтому призывают носить их с собой.

СБУ подчеркнула, что все действия во время антитеррористических учений будут проходить в рамках действующего законодательства Украины.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Военной службы правопорядка, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, ГЧСЧ, командование воинской части и представители органов власти Киевской области.

СБУ призвала граждан быть бдительными. В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о совершении противоправных действий следует обращаться по телефонам горячей линии ГУ СБУ: (044) 253-06-71 или Национальной полиции: 102.