У Київській області з 14 до 16 вересня пройдуть тактико-спеціальні навчання координаційної групи Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України.

Військові навчання відбудуться на території Білоцерківського та Обухівського районів. За даними СБУ, силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.

Під час заходу можуть тимчасово обмежити рух транспортних засобів та пішоходів. Служба безпеки зазначила, що у громадян можуть перевіряти документи, які посвідчують особу, тож закликають носити їх із собою.

СБУ наголосила, що всі дії під час антитерористичних навчань відбуватимуться у межах чинного законодавства України.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, Військової служби правопорядку, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, ДСНС, командування військової частини та представники органів влади Київської області.

СБУ закликала громадян бути пильними. У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про здійснення протиправних дій слід звертатися за номерами гарячої лінії ГУ СБУ: (044) 253-06-71 або Національної поліції: 102.