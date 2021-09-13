В Киеве состоится юбилейный Украинский женский конгресс

В Киеве состоится V Украинский женский конгресс Лидерство женщин как ценность, который объединит общественных деятелей, представителей бизнеса и медиасферы на самом большом мероприятии Украины из сферы равенства прав женщин и мужчин.

На мероприятии выступит более 30 лучших спикеров. Оно начнется с обсуждения главных достижений за период независимости Украины.

Эксперты спрогнозируют, сколько времени гражданам еще нужно для того, чтобы общество полностью освободилось от надуманных стереотипов.

На мероприятии выступят первая леди Украины Елена Зеленская, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачалет, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, региональная директор ПРООН в Европе и СНГ Мирьяна Сполярич Эггер, заместитель мэра Лос-Анджелеса Нина Хечигиан и другие.

Украинские и международные общественные деятели обсудят участие женщин в сфере политики, их роль в экономике и инновациях, а также представят новые форматы и мероприятия.

Совместно с Украинской ассоциацией исследователей женской истории состоится презентация исторического проекта Женские истории лидерства Украинского женского конгресса.

Слушатели узнают историю 10 местных деятельниц из разных областей Украины XIX-XX ст., чья деятельность улучшила положение и права женщин в различных сферах.

Событие продлится два дня — 15 и 16 сентября в отеле Fairmont Grand Hotel по адресу: улица Набережно-Крещатицкая, 1. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. А посмотреть вживую онлайн — на официальном сайте Украинского женского конгресса.

Фото: Украинский женский конгресс