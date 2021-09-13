У Києві пройде ювілейний Український жіночий конгрес

У Києві відбудеться V Український жіночий конгрес Лідерство жінок як цінність, який об’єднає громадських діячів, представників бізнесу та медіасфери на найбільшому заході України зі сфери рівності прав жінок та чоловіків.

На заході виступить понад 30 найкращих спікерів. Він розпочнеться з обговорення головних здобутків за період незалежності України.

Експерти спрогнозують, скільки часу громадянам ще потрібно для того, щоб суспільство повністю звільнилося від надуманих стереотипів.

На заході виступатимуть перша леді України Олена Зеленська, віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачалет, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, регіональна директор ПРООН у Європі та СНД Мір’яна Сполярич Еггер, заступник міського голови Лос-Анджелеса Ніна Хечігіан та інші.

Українські та міжнародні суспільні діячі обговорять участь жінок у сфері політики, їхню роль в економіці та інноваціях, а також представлять нові формати та заходи.

Спільно з Українською асоціацією дослідників жіночої історії відбудеться презентація історичного проекту Жіночі історії лідерства Українського жіночого конгресу.

Слухачі дізнаються історію 10 місцевих діячок з різних областей України ХІХ–XX ст., чия діяльність покращила становище та права жінок у різних сферах.

Подія триватиме два дні – 15 та 16 вересня у готелі Fairmont Grand Hotel за адресою: вулиця Набережно-Хрещатицька, 1. Зареєструватися на захід можна за посиланням. А переглянути наживо онлайн – на офіційному сайті Українського жіночого конгресу.

Фото: Український жіночий конгрес