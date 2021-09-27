В Дії можно будет оформить покупку или продажу авто

Скоро в приложении Дія появится функция, которая предусматривает, что автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн.

Это нововведение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 сентября №1007. Оно будет доступно в течение полугода после вступления в силу данного документа.

Услуга заключения договора купли-продажи авто появится в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг (Дія). После авторизации продавцу и покупателю необходимо будет заполнить договор в электронном виде.

Далее документ автоматически направляется в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам. После положительной обработки администратором продавец и покупатель ставят квалифицированные электронные подписи и договор считается заключенным.

На днях Кабмин расширил перечень услуг в Дії. Теперь онлайн украинцы смогут обращаться за назначением пенсий, жилищных субсидий, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Но поскольку проект, в рамках которого предлагают расширить перечень онлайн-услуг, экспериментальный, то они сначала будут доступны не во всех областях.

Между тем Кабмин уже ввел отдаленную идентификацию получателей пенсии и денежной помощи посредством Дія. Підпис.

Отныне процедуру авторизации можно пройти в личном кабинете портала Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи (Дія ID), созданной через мобильное приложение.

Источник: Главный сервисный центр МВД