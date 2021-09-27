У Дії можна буде оформити купівлю або продаж авто

Незабаром у додатку Дія з’явиться функція, яка передбачає, що автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн.

Це нововведення передбачене постановою Кабінету міністрів України від 22 вересня №1007. Воно буде доступне протягом півроку після набуття чинності зазначеного документу.

Послуга укладання договору купівлі-продажу авто з’явиться в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг (Дія). Після авторизації продавцю і покупцю необхідно буде заповнити договір в електронному вигляді.

Далі документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами. Після позитивного опрацювання адміністратором продавець та покупець ставлять кваліфіковані електронні підписи і договір уважається укладеним.

Днями Кабмін розширив перелік послуг у Дії. Тепер онлайн українці зможуть звертатися за призначенням пенсій, житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Але оскільки проект, в межах якого пропонують розширити перелік онлайн-послуг, експериментальний, вони спочатку будуть доступними не у всіх областях.

Тим часом Кабмін вже запровадив віддалену ідентифікацію одержувачів пенсії та грошової допомоги через Дія. Підпис.

Відтепер процедуру авторизації можна пройти в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису (Дія ID), створеного через мобільний додаток.

Джерело: Головний сервісний центр МВС