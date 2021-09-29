ГДЗ по химии — где скачать решебник ДЗ для 8 класса

Хотите выучить с ребенком формулы по химии, провести качественные вычисления по уравнениям и найти значение неизвестной величины? В этом могут помочь решебники, которые доступны даже в интернете.

Факты ICTV подготовили список сайтов, на которых можно скачать ответы на задания по химии за 8 класс. Важно — любая теория лучше запомнится, если ее периодически повторять.

ГДЗ по химии за 8 класс

На ГДЗ online есть решения к задачам из учебников и рабочих тетрадей по химии и другим предметам за 8 класс от таких авторов:

Ярошенко О. Г.;

Буринская Н. Н.;

Дубовик О. А., Сергунина Р. А.;

Григорович А. В.;

Попель П. П., Крикля Л. С.;

Бабак Т. П.;

Савчин М. М.

Доступны электронные учебники без ответов — их можно сразу скачать или просто посмотреть на онлайн-ресурсе.

Моя школа

Моя школа предлагает более 20 решебников к заданиям по химии за 8 класс. Ресурс предоставил ответы к задачам из четырех учебников и восьми лабораторных тетрадей.

Кроме этого, доступны книги без ГДЗ в электронном формате по алгебре, геометрии, литературе, физике, химии и другим школьным учебникам для 1-11 классов.

Экстра ГДЗ

На Экстра ГДЗ можно узнать ответы и ознакомиться с готовыми заданиями по химии за 8 класс. Доступны ГДЗ по книгам таких авторов:

Попель П. П., Крикля Л. С.;

Ярошенко О. Г.;

Григорович А. В.

Ресурс поможет за короткое время проверить ошибки в своей рабочей школьной тетради и подготовиться к следующему уроку.

Также доступны ответы к заданиям по другим предметам, которые проходят ученики 1-11 классов во время обучения по школьной программе.

В школе

В школе предлагает готовые ответы по химии за 8 класс по восьми книгам, шести тетрадям для лабораторных исследований и практических работ от таких авторов:

Попель П. П., Крикля Л. С.;

Буринская Н. Н.;

Ярошенко О. Г.;

Григорович А. В., Черевань И. И.;

Титаренко Н. В.;

Дубовик О. А.;

Савчин М. М;

Варавва Н. Э., Парфеня Н. Р., Теслицкая Н. И.

Кроме решебников, на сайте можно скачать или посмотреть онлайн обычные учебники по школьным предметам, которые проходят ученики 1-11 классов.

Four Book

На Four Book доступны решебники по девяти книгам и четырем рабочим тетрадям для лабораторных работ по химии за 8 класс или другим предметам младшей и старшей школ.

Помимо ГДЗ по химии, можно найти ответы и учебники по другим дисциплинам за 1-11 классы.

Математика дома

Несмотря на название сайта Математика дома, можно найти готовые домашние задания и по химии за 8 класс. Онлайн-ресурс не ограничился одним школьным предметом.

На сайте можно сверить ответы к заданиям из учебников по физике, алгебре, геометрии, математике, химии, информатике и общественным наукам. Выбор небольшой, однако представлены ГДЗ по самым распространенным книгам.

Freegdz

На Freegdz можно найти ответы на задания из учебников по меньшей мере 10 предметов за 8 класс. В частности, химии, биологии, алгебре, геометрии, физике и других.

Онлайн-ресурс имеет удобный интерфейс — решебники по заданиям из книг и рабочих тетрадей можно найти по нужному предмету или своему классу.