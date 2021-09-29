ГДЗ з хімії – де скачати розв'язник ДЗ для 8 класу

Хочете вивчити з дитиною формули з хімії, провести якісні обчислення за рівняннями та знайти значення невідомої величини? У цьому можуть допомогти розв’язники, які доступні навіть в інтернеті.

Факти ICTV підготували список сайтів, на яких можна скачати відповіді на завдання з хімії за 8 клас. Важливо – будь-яка теорія краще запам’ятається, якщо її періодично повторювати.

ГДЗ з хімії за 8 клас

На ГДЗ online є відповіді до завдань з підручників, робочих зошитів з хімії та інших предметів за 8 клас від таких авторів:

Ярошенко О. Г.;

Буринська Н. М.;

Дубовик О. А., Сергуніна Р. О.;

Григорович О. В.;

Попель П. П., Крикля Л. С.;

Бабак Т. П.;

Савчин М. М.

Доступні електронні підручники без відповідей – їх можна одразу завантажити або просто подивитися на онлайн-ресурсі.

Моя школа

Моя школа пропонує понад 20 розв’язників до завдань з хімії за 8 клас. Ресурс надав відповіді до завдань з чотирьох підручників та восьми лабораторних зошитів.

Крім цього, доступні книги без ГДЗ в електронному форматі з алгебри, геометрії, літератури, фізики, хімії та інших шкільних підручників для 1-11 класів.

Екстра ГДЗ

На Екстра ГДЗ можна дізнатися відповіді та ознайомитися з готовими завданнями з хімії за 8 клас. Доступні ГДЗ за книгами таких авторів:

Попель П. П., Крикля Л. С.;

Ярошенко О. Г.;

Григорович О. В.

Ресурс допоможе за короткий час перевірити помилки у своєму робочому шкільному зошиті та підготуватися до наступного уроку.

Також доступні відповіді до завдань з інших предметів, які проходять учні 1-11 класів під час навчання за шкільною програмою.

У школі

У школі пропонує готові відповіді з хімії за 8 клас з восьми книг, шести зошитів для лабораторних дослідів та практичних робіт від таких авторів:

Попель П. П., Крикля Л. С.;

Буринська Н. М.;

Ярошенко О. Г.;

Григорович О. В., Черевань І. І.;

Титаренко Н. В.;

Дубовик О. А.;

Савчин М. М;

Варавва Н. Є., Парфьонов Н. Р., Тесліцька Н. І.

Крім розв’язників, на сайті можна скачати або подивитися онлайн звичайні підручники зі шкільних предметів, які проходять учні 1-11 класів.

Four Book

На Four Book доступні розв’язники за дев’ятьма книгами та чотирма робочими зошитами для лабораторних робіт з хімії за 8 клас або інших предметів молодшої та старшої шкіл.

Крім ГДЗ з хімії, можна знайти відповіді та підручники з інших дисциплін за 1-11 класи.

Математика вдома

Попри назву сайту Математика вдома, можна знайти готові домашні завдання і з хімії за 8 клас. Онлайн-ресурс не обмежився одним шкільним предметом.

На сайті можна звірити відповіді до завдань підручників з фізики, алгебри, геометрії, математики, хімії, інформатики та суспільних наук. Вибір невеликий, проте представлені ГДЗ за найпоширенішими книгами.

Freegdz

На Freegdz можна знайти відповіді на завдання з підручників щонайменше 10 предметів за 8 клас. Зокрема, хімії, біології, алгебри, геометрії, фізики та інших.

Онлайн-ресурс має зручний інтерфейс – ГДЗ для книг та робочих зошитів можна знайти за потрібним предметом або своїм класом.