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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

В Бангладеш на сухогрузе умерли двое украинских моряков

сухогруз

В четверг, 30 сентября, на борту сухогруза AP ASTAREA в Бангладеш по невыясненным обстоятельствам погибли два украинских моряка.

По данным местных СМИ, судно прибыло из Египта.

По предварительным данным, сухогруз пришвартовался в порту города Читтагонг. Уточняется, что оба моряка якобы погибли один за другим. Ни один из них не имел заболеваний.

Как утверждают медики, причиной смерти одного из моряков, вероятно, был сердечный приступ. Были ли у погибших симптомы коронавируса, неизвестно.

Точную причину смерти выяснят судмедэксперты. Консульство Украины в Бангладеш в настоящий момент не располагает информацией о смерти украинских моряков. Представительство страны отправило запрос по данному факту.

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Источник: Deniz Haber

Фото: Depositphotos

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