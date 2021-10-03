У Бангладеш на суховантажі померли двоє українських моряків

У четвер, 30 вересня, на борту суховантажу AP ASTAREA у Бангладеш за нез’ясованими обставинами загинули два українських моряки.

За даними місцевих ЗМІ, судно прибуло з Єгипту.

За попередніми даними, суховантаж пришвартувався у порту міста Читтагонг. Уточнюється, що обидва моряки нібито загинули один за іншим. Жоден з них не мав захворювань.

Як стверджують медики, причиною смерті одного з моряків, ймовірно, був серцевий напад. Чи були у загиблих симптоми коронавірусу, невідомо.

Точну причину смерті з’ясують судмедексперти. Консульство України в Бангладеш не має інформації про смерть українських моряків. Представництво країни відправило запит за даним фактом.

Джерело: Deniz Haber