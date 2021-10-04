Бабий Яр. Контекст — продюсер фильма о документальной киноленте

Сегодня, 4 октября, на телеканале ICTV в 22.00 состоится всеукраинская премьера фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы.

Арт-директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр и продюсер фильма Бабий Яр. Контекст Илья Хржановский в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал, что документальная кинолента состоит из хроники — исторического описания событий в хронологическом порядке.

— Документальный фильм, тем более фильм из хроники, обычно смотреть тяжело и сложно. Когда зрители увидят фильм, то мало кто сможет предположить, что он состоит из хроники и является документальным. Он выглядит как игровой или художественный фильм. Однако смотреть этот фильм интересно. Особенно когда понимаешь, что ты видишь правду, а не какую-то постановку, — отметил Илья Хржановский.

По его словам, фильм произвел фурор на Каннском кинофестивале, а зрители из разных стран восприняли историю Бабьего Яра как собственную.

— Этот фильм произвел фурор на Каннском кинофестивале. Люди из разных стран (французы, немцы, англичане, американцы) восприняли историю Бабьего Яра как свою. Как историю того, что происходит с людьми здесь и сейчас. Под словом здесь я имею в виду не Украину, а весь мир, разные страны. Этот фильм рассказывает про человека во времени и жернова войны, — рассказал продюсер.

Арт-директор Мемориального центра подчеркнул, что фильм показывает то, как от действий каждого человека может зависеть собственная судьба.

— К трагическому сожалению, Украина опять знает, что такое жернова войны, и что такое человек в этих жерновах. Как этот человек может превращаться в народ, и как сложно в этом народе различать человека. С другой стороны, как от каждого человека зависит собственная судьба, — подчеркнул продюсер фильма Бабий Яр. Контекст.

Хржановский отметил важность документальной киноленты. По его словам, украинские зрители — самые главные для их команды и режиссера Сергея Лозницы, поскольку трагические события затронули каждую семью.

— Я считаю, что это очень важный фильм. Мы рады и гордимся тем, что самый известный украинский режиссер в мире Сергей Лозница создал этот фильм. Через несколько дней, 13-14 октября, будет его премьера на Лондонском кинофестивале. Я знаю, что украинские зрители для нас и Сергея – главные зрители. Это зрители, у которых есть связь с тем, что происходит в этом фильме. Она прожита и врощена в судьбу каждой семьи, — сказал арт-директор.

По его словам, благодаря фильму зрители могут многое понять, осознать и почувствовать, как события 80-летней давности оставили свой отпечаток на том, что происходит сегодня.

— Я счастлив, что этот фильм покажут здесь. Я не могу сказать, что желаю хорошего просмотра. Это сложный просмотр, но важный. Этот фильм показывает, как прошлое приближается к нам. Вы вдруг осознаете, что произошедшее 80 лет назад на самом деле случилось только что. Мы многое сможем понять и многому научиться, — подчеркнул продюсер.

Зрители смогут посмотреть фильм Бабий Яр. Контекст на телеканале ICTV сегодня, 4 октября, в 22.00. Документальная кинолента уникальна своими кадрами, большинство из которых никто не видел.