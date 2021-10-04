Бабин Яр. Контекст – продюсер фільму про документальну кінострічку

Сьогодні, 4 жовтня, на телеканалі ICTV о 22.00 відбудеться всеукраїнська прем’єра фільму Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці.

Арт-директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр і продюсер фільму Бабин Яр. Контекст Ілля Хржановський в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів, що документальна кінострічка складається з хроніки – історичного опису подій у хронологічному порядку.

– Документальний фільм, тим паче фільм із хроніки, зазвичай дивитися важко та складно. Коли глядачі побачать фільм, то мало хто зможе припустити, що він складається з хроніки і є документальним. Він на вигляд як ігровий або художній фільм. Однак дивитися цей фільм цікаво. Особливо коли розумієш, що ти бачиш правду, а не якусь постановку, – зауважив Ілля Хржановський.

За його словами, фільм справив фурор на Каннському кінофестивалі, а глядачі з різних країн сприйняли історію Бабиного Яру як власну.

– Цей фільм справив фурор на Каннському кінофестивалі. Люди з різних країн (французи, німці, англійці, американці) сприйняли історію Бабиного Яру як свою. Як історію того, що відбувається з людьми тут і зараз. Під словом тут я маю на увазі не Україну, а весь світ, різні країни. Цей фільм розповідає про людину в часі та жорна війни, – розповів продюсер.

Арт-директор Меморіального центру наголосив, що фільм показує те, як від дій кожної людини може залежати власна доля.

– На трагічний жаль, Україна знову знає, що таке жорна війни, і що таке людина у цих жорнах. Як ця людина може перетворюватися у народ, і як складно у цьому народі розрізняти людину. З іншого боку, як від кожної людини залежить власна доля, – зазначив продюсер фільму Бабин Яр. Контекст.

Хржановський наголосив на важливості документальної кінострічки. За його словами, українські глядачі – найголовніші для їхньої команди та режисера Сергія Лозниці, оскільки трагічні події торкнулися кожної родини.

– Я вважаю, що це дуже важливий фільм. Ми раді та пишаємося тим, що найвідоміший український режисер у світі Сергій Лозниця зробив цей фільм. Через декілька днів, 13-14 жовтня, буде його прем’єра на Лондонському кінофестивалі. Я знаю, що українські глядачі для нас і Сергія – головні глядачі. Це глядачі, у яких є зв’язок із тим, що відбувається у цьому фільмі. Він прожитий та врослий у долю кожної родини, – сказав арт-директор.

За його словами, завдяки фільму глядачі можуть багато чого зрозуміти, усвідомити та відчути, як події 80-річної давнини залишили свій відбиток на тому, що відбувається сьогодні.

– Я щасливий, що цей фільм покажуть тут. Я не можу сказати, що бажаю гарного перегляду. Це складний перегляд, але важливий. Цей фільм показує, як минуле наближається до нас. Ви раптом усвідомите, що те, що сталося 80 років тому, насправді трапилося тільки що. Ми багато зможемо зрозуміти та багато чому навчитися, – наголосив продюсер.

Глядачі зможуть подивитися фільм Бабин Яр. Контекст на телеканалі ICTV сьогодні, 4 жовтня, о 22.00. Документальна кінострічка унікальна своїми кадрами, більшість з яких ніхто не бачив.