В Украине освободили 31 участника боевых действий, осужденных за преступления легкой и средней тяжести. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 октября.

Об этом рассказала глава Консультативного совета Офиса президента Украины Алена Вербицкая на своей странице в социальной сети Facebook.

— В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату, — отметила Вербицкая.

По ее словам, Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа главы украинского государства. Вербицкая пожелала всем освобожденным защитникам Украины больше не возвращаться в места несвободы.

Она призвала участников боевых действий не тратить возможность начать новую жизнь с чистого листа и ценить каждое мгновение.

В пятницу, 8 октября, президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании более 30 осужденных украинских защитников.

Такое решение приняли, учитывая степень тяжести преступлений. В список не попали те лица, которые совершили ДТП в состоянии алкогольного опьянения или убили человека.