В Україні звільнили 31 учасника бойових дій, засуджених за злочини легкої та середньої тяжкості. Відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський у пятницю, 8 жовтня.

Про це розповіла голова Консультативної ради Офісу президента України Альона Вербицька на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові, – зазначила Вербицька.

За її словами, Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу глави української держави. Вербицька побажала всім звільненим захисникам України більше не повертатися у місця несвободи.

Вона закликала учасників бойових дій не марнувати можливість розпочати нове життя з чистого аркушу та цінувати кожну мить.

У пятницю, 8 жовтня, президент України Володимир Зеленський видав указ про помилування понад 30 засуджених українських захисників.

Таке рішення ухвалили з огляду на ступінь тяжкості злочинів. До списку не потрапили ті особи, які скоїли ДТП напідпитку або вбили людину.