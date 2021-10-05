Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции относительно временно оккупированного Крыма. Это произойдет до конца 2021 года.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с лидером Израиля Ицхаком Герцогом.

Зеленский поблагодарил президента Израиля за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава государства выразил надежду на поддержку израильской стороны и в вопросе Крыма в ООН. –

– Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и в дальнейшем. В частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова, — подчеркнул Зеленский.

Он также назвал символичным тот факт, что первый государственный визит Ицхака Герцога на посту президента состоялся именно в Украину. По словам Зеленского, это свидетельствует о высоком уровне сотрудничества двух государств.

В конце сентября Кабинет министров Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Этот документ должен стать комплексной дорожной карты по возвращению полуострова Украине.

А 23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы – международного формата для возвращения вопроса временно оккупированного Крыма в мировую повестку дня. В саммите приняли участие представители 46 государств и международных организаций. Представители ООН пока не подписали итоговую декларацию.

Деятельность Крымской платформы будет продолжаться до достижения ключевой цели – возвращения Крыма Украине.