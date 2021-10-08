Зеленский подписал указ о помиловании более 30 осужденных защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного.

Глава государства сделал это, принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда, мнения органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и другие обстоятельства.

После этого, согласно п. 27 ст. 106 Конституции Украины, Владимир Зеленский поддержал предложение комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных.

Такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. В процессе определения лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

Но известно, что в список были отобраны те, кто не совершал тяжких преступлений. В частности, помилование не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.

С освобожденными от наказания военными будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.

Владимир Зеленский анонсировал помилование десятков осужденных ветеранов в конце августа этого года.

Такую инициативу он объяснил тем, что тысячи украинцев, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины с 2014 года, из-за несовершенства законодательства нуждаются в правовой помощи.