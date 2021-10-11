Множественное гражданство в Украине: законопроект на экспертизе в Минюсте

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, на какой стадии выполнение обещания президента Владимира Зеленского о введении в Украине множественного гражданства.

— Сейчас Министерство внутренних дел определено Кабмином как тот орган, который отвечает за разработку и продвижение соответствующего законопроекта. Сегодня продолжается экспертиза этого документа в Минюсте, — уточнил он.

Говоря о самом документе, Енин объяснил, что в нем говорится о том, чтобы позволить этническим украинцам, которые имеют паспорта государств-членов НАТО и ЕС, не отказываясь от их гражданства, получить право получить украинское гражданство по территориальному происхождению.

По его словам, эти украинцы смогут активно участвовать в политических, деловых и культурных процессах.

— Безусловно, есть и другая сторона медали. Мы сталкиваемся с агрессией со стороны РФ, мы видим недружественную политику со стороны других отдельных наших соседей, и определенные предохранители по безопасности так же должны быть внедрены, — отметил замминистра.

Енин прогнозирует завершение подготовительных процессов законопроекта на уровне правительства уже в ближайшее время, а дальше — слово за парламентом, то есть говорить о конкретных сроках пока рано.

22 сентября во время рабочего визита в США президент Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой. Он пообещал им, что реализует идею двойного гражданства.

Тогда он признал, что сейчас ввести двойное гражданство в Украине непросто, поскольку некоторые украинцы эмигрировали в страны, которые нельзя назвать друзьями нашей страны.