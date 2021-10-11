Подвійне громадянство в Україні буде: законопроект на експертизі в Мін’юсті

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, на якій стадії виконання обіцянки президента Володимира Зеленського щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

– Наразі Міністерство внутрішніх справ визначено Кабміном як той орган, який відповідає за розробку і просування відповідного законопроекту. Сьогодні триває експертиза цього документу в Мінюсті, – уточнив він.

Говорячи про сам документ, Єнін пояснив, що у ньому йдеться про те, щоб дозволити етнічним українцям, які мають паспорти держав-членів НАТО і ЄС, не відмовляючись від їхнього громадянства, набути право отримати українське громадянство за територіальним походженням.

За його словами, ці українці зможуть брати активну участь у політичних, бізнесових та культурних процесах.

– Безумовно, є й інша сторона медалі. Ми стикаємось з агресією з боку РФ, ми бачимо недружню політику з боку інших окремих наших сусідів, і певні безпекові запобіжники так само мають бути впровадженні, – наголосив заступник міністра.

Єнін прогнозує завершення підготовчих процесів законопроекту на рівні уряду вже найближчим часом, а далі – слово за парлементом, тобто говорити про конкретні терміни ще зарано.

22 вересня під час робочого візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з українською діаспорою. Він пообіцяв їм, що реалізує ідею подвійного громадянства.

Тоді він визнав, що нині запровадити подвійне громадянство в Україні непросто, адже деякі українці емігрували до країн, які не можна назвати друзями нашої країни.