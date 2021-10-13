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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Накануне долгих выходных Киев сковали мощные пробки

затори, автомобілі, пробки

Вечером, 13 октября, украинскую столицу сковали масштабные пробки.

По данным Google Maps, практически всю столицу, особенно в центре, сковали пробки.

В частности, стоят улицы Нижний Вал, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Новоконстантиновская, Богатырская и проспект Степана Бандеры.

Накануне долгих выходных Киев сковали мощные пробки
Накануне долгих выходных Киев сковали мощные пробки
Накануне долгих выходных Киев сковали мощные пробки
Накануне долгих выходных Киев сковали мощные пробки
Накануне долгих выходных Киев сковали мощные пробки / 2 фотографии

Движение также затруднено на улицах Большая Житомирская, Владимирская, Крещатик, Большая Васильковская, бульвары Леси Украинки и Дружбы Народов, а также проспект Победы.

Более того, пробки образовались на улицах Саперно-Слободская, Васильковская, Новая, Вадима Гетьмана, Голосеевская и Воздухофлотский проспект, а также на Большой Окружной дороге.

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Помимо прочего, проехать сложно на Харьковском и Бориспольском шоссе, на улицах Декабристов, Здолбуновской, Евгения Сверстюка, Братиславской, Броварском проспекте и бульваре Перова.

Фото: Depositphotos

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