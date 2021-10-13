Вечером, 13 октября, украинскую столицу сковали масштабные пробки.

По данным Google Maps, практически всю столицу, особенно в центре, сковали пробки.

В частности, стоят улицы Нижний Вал, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Новоконстантиновская, Богатырская и проспект Степана Бандеры.

Накануне долгих выходных Киев сковали мощные пробки / 2 фотографии

Движение также затруднено на улицах Большая Житомирская, Владимирская, Крещатик, Большая Васильковская, бульвары Леси Украинки и Дружбы Народов, а также проспект Победы.

Более того, пробки образовались на улицах Саперно-Слободская, Васильковская, Новая, Вадима Гетьмана, Голосеевская и Воздухофлотский проспект, а также на Большой Окружной дороге.

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Помимо прочего, проехать сложно на Харьковском и Бориспольском шоссе, на улицах Декабристов, Здолбуновской, Евгения Сверстюка, Братиславской, Броварском проспекте и бульваре Перова.