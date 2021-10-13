Напередодні тривалих вихідних Київ скували потужні затори

Увечері, 13 жовтня, українську столицю скували масштабні затори.
За даними Google Maps, практично всю столицю, особливо її центр, заполонив транспорт.
Зокрема, стоять вулиці Нижній Вал, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Новокостянтинівська, Богатирська та проспект Степана Бандери.
Рух ускладнено на вулицях Велика Житомирська, Володимирська, Хрещатик, Велика Васильківська, бульвари Лесі Українки та Дружби Народів, а також проспект Перемоги.
Більш того, затори утворилися на вулицях Саперно-Слобідська, Васильківська, Нова, Вадима Гетьмана, Голосіївська та Повітрофлотський проспект, а також на Великій Кільцевій дорозі.
Проїхати складно на Харківському та Бориспільському шосе, на вулицях Декабристів, Здолбунівській, Євгена Сверстюка, Братиславській, Броварському проспекті та бульварі Перова.