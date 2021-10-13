Увечері, 13 жовтня, українську столицю скували масштабні затори.

За даними Google Maps, практично всю столицю, особливо її центр, заполонив транспорт.

Зокрема, стоять вулиці Нижній Вал, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Новокостянтинівська, Богатирська та проспект Степана Бандери.

Напередодні тривалих вихідних Київ скували потужні затори / 2 фотографии

Рух ускладнено на вулицях Велика Житомирська, Володимирська, Хрещатик, Велика Васильківська, бульвари Лесі Українки та Дружби Народів, а також проспект Перемоги.

Більш того, затори утворилися на вулицях Саперно-Слобідська, Васильківська, Нова, Вадима Гетьмана, Голосіївська та Повітрофлотський проспект, а також на Великій Кільцевій дорозі.

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Проїхати складно на Харківському та Бориспільському шосе, на вулицях Декабристів, Здолбунівській, Євгена Сверстюка, Братиславській, Броварському проспекті та бульварі Перова.