Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня підтримала пропозицію МОЗ рекомендувати МОН перенесення осінніх канікул в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року.

Як пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, ситуація з поширенням коронавірусу погіршується, зокрема щодня у сотень дітей виявляють Covid-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію.

– Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості необов’язкових соціальних контактів, – наголосив міністр.

Ляшко наголосив також, що усі освітяни мають бути вакциновані до листопада, інакше будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

За його словами, вакцинація для вчителів – не лише можливість продовжувати працювати, а й захист свого життя та здоров’я.

У Харкові школи ще вчора вирішили піти на осінні канікули на тиждень раніше, тобто з понеділка 18 жовтня. Триватимуть вони два тижні – до 31 жовтня включно. Так вирішила обласна комісія ТЕБ і НС.

Традиційно осінні канікули починаються наприкінці жовтня і тривають тиджень. Але щорічно Міністерство освіти та науки рекомендує школам певні дати (цьогоріч це 25 жовтня – 31 жовтня), а адміністрація навчальних закладів уже самостійно визначається з датами.